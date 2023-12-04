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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.12.2023 15:20
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

     Kurucusu olduğumz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı   "Azimut  Portföy İnan2 Serbest Özel Fon"  un  kuruluşuna  izin verilmesi  talebi ile   Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız   başvuru  Kurulca   uygun  bulunmuş   ve    28/11/2023  tarih
ve E-12233903-305.01.01-45855  sayılı  onay  yazısı   ile  tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir . 
Fon  izahnamesi ekte   yer  almaktadır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221965


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