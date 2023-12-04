***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.12.2023 15:20
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy İnan2 Serbest Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28/11/2023 tarih
ve E-12233903-305.01.01-45855 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221965
BIST
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16:547.945
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -112,71
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
16:5428,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0457
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:5431,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0445
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:541.888,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.888,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:54
|CMBTN
|1.958,00
|76.180.969
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|126.108.650
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|370.758.357
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.632.380
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|808.463.353
|% 9,97
|
|BTCIM
|160,20
|499.491.895
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.636.846
|% -10,00
|
|LIDER
|147,50
|345.358.456
|% -9,95
|
|EUYO
|13,13
|14.361.990
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|253,25
|5.386.383.032
|% -2,22
|
|ISCTR
|23,00
|5.324.521.318
|% 2,68
|
|YKBNK
|20,66
|4.096.163.596
|% 1,87
|
|AKBNK
|37,00
|3.872.574.480
|% 1,20
|
|BINHO
|343,00
|3.021.122.794
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,49
|2.018.331.859
|% 1,49
|
|ISCTR
|23,00
|5.324.521.318
|% 2,68
|
|YKBNK
|20,66
|4.096.163.596
|% 1,87
|
|IHLAS
|1,18
|177.918.175
|% -3,28
|
|ODAS
|10,13
|1.243.071.795
|% -7,06
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9246
|28,9276
|% 0,16
|
|Euro
|31,2434
|31,2590
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3530
|36,5353
|% 0,26
|
|Frank
|33,0073
|33,2062
|% 0,44
|
|Riyal
|7,6912
|7,7298
|% 0,19
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|906,65
|908,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,90
|959,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,43
|76,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,97
|2.030,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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