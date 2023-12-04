***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy İkinci Kira Sertifikaları Katılım Fonu" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28/11/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-45832 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221977BIST