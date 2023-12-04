***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.12.2023 15:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy İkinci Kira Sertifikaları Katılım Fonu" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 28/11/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-45832 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221977
BIST
'
16:158.064
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 37,47
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.072
16:1528,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0263
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
16:1531,4386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0220
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
16:151.920,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.920,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.912,29
BIST En Aktif Hisseler16:13
|EKOS
|33,00
|131.827.080
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|93.516.040
|% 10,00
|
|RTALB
|14,96
|184.529.077
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|42.424.546
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|100.175.559
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.032.580.115
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|337.757.623
|% -10,00
|
|CASA
|109,00
|3.965.156
|% -9,99
|
|SNPAM
|174,90
|10.025.116
|% -9,98
|
|EUYO
|16,20
|7.308.492
|% -9,95
|
|THYAO
|262,50
|7.029.423.235
|% 0,67
|
|SASA
|53,45
|2.615.279.030
|% 2,20
|
|TUPRS
|154,40
|2.587.965.231
|% 0,72
|
|ASELS
|49,24
|2.204.732.258
|% 1,53
|
|ISCTR
|22,16
|2.092.971.367
|% 0,45
|
|EKGYO
|7,36
|999.062.390
|% 0,14
|
|ODAS
|11,36
|1.357.234.465
|% 5,09
|
|YKBNK
|20,00
|1.957.587.193
|% 0,91
|
|ISCTR
|22,16
|2.092.971.367
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,00
|424.140.285
|% -0,99
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8735
|28,9035
|% 0,03
|
|Euro
|31,4224
|31,4372
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,4904
|36,6734
|% -0,34
|
|Frank
|33,0009
|33,1997
|% -0,32
|
|Riyal
|7,6780
|7,7165
|% -0,02
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,24
|25,28
|% 0,66
|
|Platin
|932,82
|935,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,01
|987,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,95
|2.067,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27DYOBY
Yüzde 4.52 oranında artışla 42.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 852 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 59 artarak (% 0.61 ) 8, 698
-
16:25XU100
Endeks 8, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 59, 575.00 milyon TL de
-
16:25TKFEN
Yüzde 4.71 oranında artışla 46.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 928, 890 adet işlem
-
16:24MRGYO
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 811, 316 adet işlem