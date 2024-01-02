***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalar"01 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 dönemi için % 0.77 kar payı ödenmiştir. Toplamda 19,435,996.30 TL temettü ödemesi 02.01.2024 tarihinde MKK aracılığı ile yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0.001804203121 'dir.Kar payı ödemesi 29.12.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231322BIST