***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 14:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
"01 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 dönemi için % 0.77 kar payı ödenmiştir. Toplamda 19,435,996.30 TL temettü ödemesi 02.01.2024 tarihinde MKK aracılığı ile yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0.001804203121 'dir.
Kar payı ödemesi 29.12.2023 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231322
BIST
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16:107.573
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 102,43
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
16:1029,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2143
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7339
En Düşük
29,4693
16:1032,6111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0864
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
16:101.975,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.975,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KONTR
|238,70
|1.009.450.992
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.325.043
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.542.027
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|51.599.545
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.503.383.852
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.128.540.086
|% 3,24
|
|EREGL
|42,08
|2.707.571.737
|% 2,63
|
|ASTOR
|101,90
|2.679.033.647
|% 8,06
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.033.780.777
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|980.704.202
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,38
|409.755.716
|% 3,55
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7209
|29,7277
|% 0,73
|
|Euro
|32,5933
|32,6111
|% -0,26
|
|Sterlin
|37,4700
|37,6579
|% 0,10
|
|Frank
|34,8525
|35,0625
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9020
|7,9417
|% 0,69
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|983,73
|985,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,56
|1.092,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,61
|2.066,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:25BVSAN
Yüzde 6.62 oranında artışla 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 479 adet işlem
-
16:24PRKME
Yüzde 7.80 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 331, 787 adet işlem
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16:22XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 58, 453.00 milyon TL de
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16:22AKFYE
Yüzde 4.74 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 601, 435 adet işlem
-
16:21BMSTL
Yüzde 4.85 oranında artışla 29.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 212, 093 adet işlem