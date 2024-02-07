***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy 216 Serbest (Döviz) Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 01/02/2024 tarihve E-12233903-305.01.01-48859 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247578BIST