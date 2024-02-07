***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.02.2024 15:28
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy 216 Serbest (Döviz) Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 01/02/2024 tarih
ve E-12233903-305.01.01-48859 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247578
BIST
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16:348.898
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 29,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:3430,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 30,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:3432,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0961
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:342.001,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,01
|Açılış
|: 2.001,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:32
|SMRTG
|71,55
|1.258.419.188
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|140.367.062
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|182.733.879
|% 9,98
|
|BRKVY
|92,55
|145.843.716
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|112.369.895
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,18
|29.253.764
|% -49,59
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|145.045.103
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|UMPAS
|9,54
|2.452.247
|% -7,02
|
|THYAO
|288,25
|6.035.280.763
|% -0,95
|
|EREGL
|45,18
|5.934.530.992
|% 2,22
|
|TUPRS
|155,20
|4.590.439.692
|% 0,45
|
|PETKM
|23,84
|4.447.357.587
|% 1,62
|
|SAHOL
|79,95
|4.037.077.259
|% 3,36
|
|ZOREN
|5,03
|1.479.004.438
|% 0,60
|
|AKFGY
|2,26
|452.889.251
|% 3,20
|
|TSPOR
|1,68
|318.785.516
|% 1,20
|
|PETKM
|23,84
|4.447.357.587
|% 1,62
|
|ADESE
|2,88
|404.416.360
|% 9,92
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5944
|30,5989
|% 0,15
|
|Euro
|32,9823
|32,9909
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,5399
|38,7332
|% 0,40
|
|Frank
|34,9710
|35,1817
|% -0,07
|
|Riyal
|8,1369
|8,1777
|% 0,16
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,23
|22,26
|% 0,66
|
|Platin
|890,68
|892,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,14
|942,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,21
|79,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,66
|2.034,95
|% 0,66
|