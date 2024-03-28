***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.03.2024 14:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Kurul'a yaptığımız başvuru uygun bulunmuş ve 26.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51876 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon izahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263647
BIST
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17:199.056
En Düşük
|Değişim
|: 2,83%
|| 249,08
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:1932,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0661
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:1935,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0078
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:192.291,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 14,18
|Açılış
|: 2.291,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:17
|MEPET
|12,87
|17.710.983
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.005.220
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.553.965
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.623.318
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|224.228.842
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.097.563
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.074.363
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|11.078.287
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.514.612.209
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|AGROT
|37,22
|3.988.614.507
|% -4,95
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|TUPRS
|174,60
|3.387.207.161
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.897.901
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|PEKGY
|12,58
|1.320.409.290
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,66
|1.131.988.430
|% 2,44
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3122
|32,3180
|% 0,21
|
|Euro
|35,1024
|35,1293
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8687
|41,0735
|% -0,51
|
|Frank
|35,8713
|36,0511
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6217
|8,6650
|% -0,55
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|907,19
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,57
|1.021,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.205,76
|2.206,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:17
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-
17:32PEGYO
Yüzde 9.49 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 660, 292 adet işlem
-
17:31EUREN
Yüzde 8.74 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 372, 946 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 306, 27 artarak (% 3.22 ) 9, 826
-
17:29XU100
Endeks 9, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 8 üstünde . İşlem hacmi 80, 155.00 milyon TL de
-
17:29MAKTK
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 260, 515 adet işlem