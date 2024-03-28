***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Kurul'a yaptığımız başvuru uygun bulunmuş ve 26.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51876 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Fon izahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263647BIST