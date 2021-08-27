***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi Aş. Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ‘nun içtüzük ve ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 17.08.2021 tarih ve E-12233903-305.04-9817 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 27.08.2021 ( Bugün) dir.Fonun iç tüzük ve ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960694BIST