***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
27.08.2021 09:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi Aş. Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ‘nun içtüzük ve ihraç belgesinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 17.08.2021 tarih ve E-12233903-305.04-9817 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 27.08.2021 ( Bugün) dir.
Fonun iç tüzük ve ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960694
BIST
13:211.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:218,3912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:219,8744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:21484,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,51
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:21
|DESA
|10,12
|6.870.096
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,30
|48.781.991
|% 8,46
|
|ALCAR
|332,80
|53.840.024
|% 7,70
|
|EDATA
|12,13
|4.443.280
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|KNFRT
|16,27
|14.088.418
|% -4,63
|
|SUMAS
|100,00
|608.928
|% -4,12
|
|ROYAL
|3,15
|95.786
|% -3,96
|
|THYAO
|12,55
|425.178.812
|% -1,88
|
|GESAN
|23,70
|412.456.473
|% -3,74
|
|KRDMD
|7,66
|342.368.741
|% 1,32
|
|PETKM
|6,20
|313.564.900
|% 1,97
|
|GARAN
|9,44
|273.848.999
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|132.501.223
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,53
|135.278.977
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|313.564.900
|% 1,97
|
|TRGYO
|4,10
|193.904.216
|% 1,99
|
|MRGYO
|1,14
|52.420.411
|% 1,79
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3841
|8,3912
|% 0,04
|
|Euro
|9,8674
|9,8744
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,4704
|11,5279
|% 0,15
|
|Frank
|9,1101
|9,1650
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2309
|2,2421
|% 0,08
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,27
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|10,12
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,90
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|71,07
|71,07
|0,89
|