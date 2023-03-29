***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzük ve ihraç belgesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35135 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.İç Tüzük ve İhraç Belgesi Tadil Metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129486BIST