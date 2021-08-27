***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
27.08.2021 09:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960696
BIST
13:211.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 1.451
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|Önceki Kapanış
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1.452
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 484,64
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487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:19
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,45
|48.508.018
|% 8,70
|
|AYES
|19,90
|138.817
|% 6,42
|
|KARYE
|15,76
|6.808.625
|% 5,07
|
|EDATA
|12,13
|4.440.490
|% -9,95
|
|SUMAS
|100,00
|608.928
|% -4,12
|
|MAVI
|57,35
|3.839.729
|% -4,02
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|ROYAL
|3,15
|95.786
|% -3,96
|
|GESAN
|23,68
|411.815.415
|% -3,82
|
|GESAN
|23,68
|411.815.415
|% -3,82
|
|BRLSM
|10,61
|203.609.021
|% -3,19
|
|ODAS
|1,47
|132.366.261
|% 0,68
|
|GENIL
|14,84
|107.408.589
|% 1,64
|
|CANTE
|13,64
|88.696.353
|% -2,99
|
|ODAS
|1,47
|132.366.261
|% 0,68
|
|BRLSM
|10,61
|203.609.021
|% -3,19
|
|GESAN
|23,68
|411.815.415
|% -3,82
|
|GENIL
|14,84
|107.408.589
|% 1,64
|
|CANTE
|13,64
|88.696.353
|% -2,99
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|485
|485
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|10,12
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,90
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,45
|