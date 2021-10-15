***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz Kurulca uygun bulunmuş ve 13.10.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-11737 sayılı onay yazısı ile "Katılma Paylarının İhracına İlişkin İhraç Belgesi" tarafımıza teslim edilmiştir.Onaylı Fon İhraç belgesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971028BIST