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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

15.10.2021 15:44



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Art  Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon)  kuruluşuna  izin verilmesi   ve   katılma paylarının ihracına ilişkin  ihraç belgesinin onaylanması talebimiz Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   13.10.2021    tarih  ve   E-12233903-320.01.01-11737  sayılı  onay  yazısı ile   "Katılma   Paylarının  İhracına   İlişkin   İhraç   Belgesi"   tarafımıza  teslim edilmiştir.
Onaylı  Fon  İhraç belgesi    ekte   yer  almaktadır.   
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971028


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