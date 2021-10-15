***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.10.2021 15:44
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz Kurulca uygun bulunmuş ve 13.10.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-11737 sayılı onay yazısı ile "Katılma Paylarının İhracına İlişkin İhraç Belgesi" tarafımıza teslim edilmiştir.
Onaylı Fon İhraç belgesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971028
BIST
16:081.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,20
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:089,2251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0477
|Açılış
|: 9,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:0810,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0346
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:08525,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -5,10
|Açılış
|: 525,13
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,85
BIST En Aktif Hisseler16:08
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,65
|117.935.240
|% 8,56
|
|KONTR
|63,40
|216.935.319
|% 7,00
|
|MERIT
|28,34
|52.090.660
|% 6,94
|
|SARKY
|13,30
|40.885.398
|% 6,23
|
|BAYRK
|8,91
|3.004.256
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.046.373
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|115.998.343
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.084.177
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.633.481
|% -9,95
|
|GARAN
|8,94
|1.992.604.714
|% -3,46
|
|THYAO
|14,29
|811.833.487
|% -0,07
|
|KRDMD
|6,89
|771.733.933
|% 2,07
|
|EREGL
|17,58
|646.897.552
|% 0,17
|
|TUPRS
|128,20
|639.840.108
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,87
|567.326.951
|% 1,63
|
|GARAN
|8,94
|1.992.604.714
|% -3,46
|
|YKBNK
|2,33
|427.663.517
|% -2,51
|
|ODAS
|1,48
|222.965.314
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,89
|771.733.933
|% 2,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2218
|9,2251
|% 0,52
|
|Euro
|10,7030
|10,7079
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,6404
|12,7038
|% 0,98
|
|Frank
|9,9282
|9,9880
|% 0,28
|
|Riyal
|2,4537
|2,4660
|% 0,53
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-26,75
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|-33,00
|
|Tam
|3.450
|3.537
|-39,12
|
|Yarım
|1.667
|1.711
|-18,93
|
|Çeyrek
|836
|855
|-9,47
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,78
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:22XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 12, 904.00 milyon TL de
-
16:21TEKTU
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 292, 078 adet işlem
-
16:20KGYO
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 336, 357 adet işlem
-
16:19KATMR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 754, 479 adet işlem
-
16:18EDIP
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 564, 733 adet işlem