***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.01.2024 14:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241617
BIST
'
14:307.980
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -35,67
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
14:3030,1947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0595
|Açılış
|: 30,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
14:3032,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0611
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
14:301.970,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,78
|Açılış
|: 1.970,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.972,41
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler14:28
|KBORU
|86,35
|790.994.244
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|KFEIN
|89,80
|473.783.065
|% 9,98
|
|KGYO
|38,90
|34.700.473
|% 9,95
|
|YYAPI
|3,65
|88.909.510
|% 9,94
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|HATEK
|12,50
|32.646.041
|% -4,36
|
|SEKUR
|26,00
|5.186.916
|% -3,99
|
|SASA
|38,20
|3.940.040.130
|% 6,05
|
|THYAO
|251,00
|3.018.402.856
|% 0,10
|
|ISCTR
|25,46
|2.094.845.715
|% -1,55
|
|YKBNK
|22,18
|1.831.703.446
|% 0,91
|
|AKBNK
|40,62
|1.817.681.842
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,80
|1.057.415.031
|% -2,00
|
|SASA
|38,20
|3.940.040.130
|% 6,05
|
|YKBNK
|22,18
|1.831.703.446
|% 0,91
|
|ISCTR
|25,46
|2.094.845.715
|% -1,55
|
|BEGYO
|5,20
|392.916.561
|% 5,05
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1885
|30,1941
|% 0,20
|
|Euro
|32,8971
|32,9117
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,1816
|38,3731
|% 0,06
|
|Frank
|34,5980
|34,8064
|% 0,10
|
|Riyal
|8,0299
|8,0702
|% 0,22
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,79
|% 0,66
|
|Platin
|913,67
|915,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,83
|952,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,20
|79,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,18
|2.030,46
|% 0,66
|