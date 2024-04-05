***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.04.2024 17:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268604
BIST
'
18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0605
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,6446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0125
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.385,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 36,04
|Açılış
|: 2.385,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.388,61
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|15.675,00
|552.958.963
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.501.848
|% 10,00
|
|MARTI
|4,51
|54.263.217
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.468.606
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.690.009
|% 10,00
|
|AKENR
|14,80
|1.914.446.889
|% -9,48
|
|BSOKE
|24,52
|386.273.318
|% -5,91
|
|CASA
|97,00
|4.674.690
|% -5,55
|
|BRKVY
|183,00
|15.748.195
|% -4,24
|
|SNPAM
|88,00
|4.782.553
|% -4,24
|
|THYAO
|306,25
|16.104.437.302
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,76
|9.913.953.790
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|7.981.885.546
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,00
|4.626.527.281
|% 5,36
|
|AKBNK
|55,50
|4.413.940.925
|% 5,92
|
|ISCTR
|12,76
|9.913.953.790
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.493.405.369
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|7.981.885.546
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,87
|1.900.947.896
|% 6,36
|
|VAKBN
|16,63
|2.045.456.999
|% 4,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9489
|31,9563
|% 0,19
|
|Euro
|34,6130
|34,6446
|% -0,04
|
|Sterlin
|40,1647
|40,3661
|% 0,42
|
|Frank
|35,3070
|35,4840
|% 0,60
|
|Riyal
|8,4900
|8,5326
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,44
|27,47
|% 0,66
|
|Platin
|928,45
|929,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,80
|1.008,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,44
|91,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.325,62
|2.325,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA