***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.01.2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.1192 sayılı izin doğrultusunda, Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı olarak ihraç edilen "Azimut Portföy Akçe Serbest Fon" un TEFAS platformunda işlem görmesine izin verilmesi ve bu amaçla Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinin tadiline izin verilmesine yönelik talebimiz Kurulca uygun görülmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış "Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni " ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815571BIST