***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.01.2020 17:07
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.01.2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.1192 sayılı izin doğrultusunda, Şirketimizin kurucusu olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'una bağlı olarak ihraç edilen "Azimut Portföy Akçe Serbest Fon" un TEFAS platformunda işlem görmesine izin verilmesi ve bu amaçla Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinin tadiline izin verilmesine yönelik talebimiz Kurulca uygun görülmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış "Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni " ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815571
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
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|Önceki Kapanış
|: 119.689
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118.256
18:055,9771
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|Önceki Kapanış
|: 302,06
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305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8007
|7,8398
|% 0,92
|
|Frank
|6,1427
|6,1797
|% 0,84
|
|Riyal
|1,5892
|1,5972
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,19
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,61
|57,61
|-1,30
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