***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.02.2020 10:46
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 31.01.2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.1338 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu " Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 06.02.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817309
BIST
12:53123.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.155,52
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
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123.845
En Düşük
122.712
12:535,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
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5,9898
En Düşük
5,9757
12:536,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,5840
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|Önceki Kapanış
|: 6,5860
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6,5974
En Düşük
6,5779
12:53300,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,36
|Açılış
|: 300,85
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,16
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|8,65
|33.993.230
|% 14,12
|
|BOSSA
|9,76
|32.737.202
|% 12,06
|
|LINK
|27,44
|10.760.707
|% 11,54
|
|IZFAS
|2,21
|1.247.815
|% 9,95
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|DOKTA
|64,05
|3.289.928
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|PGSUS
|71,60
|293.816.429
|% -4,21
|
|KRGYO
|3,36
|12.866.734
|% -3,72
|
|THYAO
|14,85
|982.318.370
|% 1,64
|
|ODAS
|2,28
|396.415.788
|% 2,70
|
|SISE
|5,62
|317.516.456
|% 2,00
|
|PGSUS
|71,60
|293.816.429
|% -4,21
|
|SASA
|9,39
|271.998.977
|% -0,74
|
|ODAS
|2,28
|396.415.788
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,79
|200.927.152
|% 5,92
|
|YKBNK
|3,10
|263.041.626
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,96
|212.536.762
|% 2,07
|
|CEMAS
|1,24
|86.452.697
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7421
|7,7809
|% -0,05
|
|Frank
|6,1220
|6,1588
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5913
|1,5992
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|6,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.984
|2.034
|8,75
|
|Yarım
|959
|984
|4,23
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|0,32
|