***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.03.2020 16:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09.03.2020 tarih ve 12233903- 12233903- 305.04-E.2790 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu " Azimut Portföy IRF Serbest (Döviz) Özel Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 13.03.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Yatırımcı Duyuru Metni & İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828821
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|Sterlin
|7,8644
|7,9038
|% -0,59
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|Frank
|6,6023
|6,6421
|% -0,91
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|Riyal
|1,6738
|1,6822
|% -0,20
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-11,48
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|Altın Gr.
|318
|318
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
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|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
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|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
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|Gümüş.Ons
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|15,25
|-0,59
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|Gümüş Gr.
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|-0,11
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