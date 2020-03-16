***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.03.2020 16:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11.03.2020 tarih ve 12233903- 12233903- 305.04-E.2996 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu " Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 16.03.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Yatırımcı Duyuru Metni & İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829386
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1060
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4365
En Düşük
6,2780
18:057,1814
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1484
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1835
En Düşük
6,9931
18:05311,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,21
|Açılış
|: 311,60
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8461
|7,8854
|% 1,27
|
|Frank
|6,7703
|6,8111
|% 2,18
|
|Riyal
|1,7077
|1,7162
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.499
|-30,71
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,77
|12,81
|-1,93
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,29
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|-3,94
|
Seans Raporu
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