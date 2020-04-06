***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.04.2020 17:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03.04.2020 tarih ve 12233903- 12233903- 305.04-E.3915 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu " Azimut Portföy Cınar Serbest (Döviz) Özel Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 07.04.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Yatırımcı Duyuru Metni & İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835356
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
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|Önceki Kapanış
|: 89.553
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92.158
En Düşük
90.631
18:056,7884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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18:05362,73
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|| 12,15
|Açılış
|: 362,73
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
363,40
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3236
|8,3653
|% 1,04
|
|Frank
|6,9102
|6,9519
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7999
|1,8089
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.665
|45,66
|
|Altın Gr.
|362
|362
|11,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,03
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,15
|
|B. Petrol
|32,99
|32,99
|-1,12
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