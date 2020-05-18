***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.05.2020 10:59
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11.05.2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.4966 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu " Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 15.05.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Yatırımcı Duyuru Metni & İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845692
BIST
11:01102.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 941,32
|Açılış
|: 102.492
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|Önceki Kapanış
|: 101.983
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102.998
En Düşük
101.968
11:016,7957
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
6,7676
11:017,4368
En Yüksek
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|: 0,45%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 382,22
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|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.756.961
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|14.128.313
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|718.442
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|61.277.081
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,91
|334.494.822
|% 1,02
|
|GARAN
|7,73
|280.204.225
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,65
|178.010.226
|% -2,54
|
|BIMAS
|63,75
|173.922.884
|% 2,66
|
|THYAO
|10,87
|148.620.687
|% 0,65
|
|ODAS
|1,90
|80.493.826
|% 2,70
|
|EKGYO
|1,34
|52.353.476
|% 2,29
|
|ISYAT
|2,70
|102.005.811
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|280.204.225
|% -0,26
|
|ISGYO
|1,68
|54.945.162
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2828
|8,3243
|% 0,13
|
|Frank
|6,9854
|7,0274
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,06
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.509
|11,90
|
|Tam
|2.534
|2.574
|12,20
|
|Yarım
|1.237
|1.258
|5,90
|
|Çeyrek
|618
|629
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,02
|
|B. Petrol
|34,59
|34,59
|-0,06
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