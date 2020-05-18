***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11.05.2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.4966 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu " Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Değişiklikler 15.05.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Yatırımcı Duyuru Metni & İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845692BIST