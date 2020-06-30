***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
30.06.2020 15:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.06.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.6199 sayılı izin doğrultusunda Şirketimizin kurucusu olduğu "Azimut Portföy BEG Serbest (Döviz) Özel Fon" izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Değişiklikler 29.06.2020 tarihi itibari ile geçerlidir
Duyuru Metni yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853490
BIST
16:59116.306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 463,31
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
16:596,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
16:597,6976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
16:59390,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,38
|Açılış
|: 390,34
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.271.821
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|103.937.037
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.590
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.548.839
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.370.914
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|GLBMD
|4,49
|18.663.914
|% -6,85
|
|ULAS
|5,99
|9.874.527
|% -6,70
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|2.097.640.059
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,05
|1.904.065.405
|% 6,77
|
|GARAN
|8,48
|1.070.062.045
|% -0,59
|
|KARSN
|2,93
|768.313.506
|% 3,17
|
|THYAO
|12,56
|708.245.640
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,05
|1.904.065.405
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,22
|2.097.640.059
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,68
|606.342.306
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,43
|418.424.396
|% 2,14
|
|KARSN
|2,93
|768.313.506
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4138
|8,4560
|% 0,09
|
|Frank
|7,1915
|7,2349
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,92
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.544
|-7,20
|
|Tam
|2.599
|2.610
|-7,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-3,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|-0,78
|
Seans Raporu
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