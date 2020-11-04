***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 04/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11137 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Değişiklikler 06.11.2020 Cuma tarihi itibari ile geçerlidir.SPK tarafından onaylanan "İzahname tadil metni" ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886046BIST