***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.11.2020 11:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 04/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11137 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Değişiklikler 06.11.2020 Cuma tarihi itibari ile geçerlidir.
SPK tarafından onaylanan "İzahname tadil metni" ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886046
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|436.815.250
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|425.813.025
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|TSKB
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|425.813.025
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|GARAN
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|1.180.234.393
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|YKBNK
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|322.482.248
|% -0,43
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|KRDMD
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|436.815.250
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|VAKBN
|4,05
|398.821.799
|% 1,25
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|1.894
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|Altın Gr.
|517
|518
|2,62
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|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
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|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
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|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
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|837
|856
|17,07
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|Gümüş.Ons
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|23,68
|-0,48
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|6,47
|-0,06
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|39,93
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