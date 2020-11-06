***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz " Azimut Portföy İvme Serbest Fon " izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 05/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11202 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştirDeğişiklikler 06.11.2020 Cuma tarihi itibari ile geçerlidirSPK tarafından onaylanan "İzahname tadil metni" ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886704BIST