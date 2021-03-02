***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.03.2021 17:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz Azimut PYŞ Kira Sertifikaları(Sukuk )Katılım Fonu ‘nun unvanının Azimut Portföy Kira Sertifikaları(Sukuk )Katılım Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere, Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22/02/2021 tarih ve E-12233903-305.04-2189 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 16 Mart 2021 dir.
Onaylı yatırımcı duyuru metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914519
BIST
18:051.529
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
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|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
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|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
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|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
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|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
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|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
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|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
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|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4059
|7,4124
|% 1,60
|
|Euro
|8,9206
|8,9284
|% 1,57
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|Sterlin
|10,2615
|10,3129
|% 1,38
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|Frank
|8,0369
|8,0853
|% 1,21
|
|Riyal
|1,9654
|1,9753
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|2,29
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,05
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|B. Petrol
|63,63
|63,63
|-0,06
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