***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut PYŞ Kira Sertifikaları(Sukuk )Katılım Fonu ‘nun unvanının Azimut Portföy Kira Sertifikaları(Sukuk )Katılım Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere, Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22/02/2021 tarih ve E-12233903-305.04-2189 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 16 Mart 2021 dir.İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918382BIST