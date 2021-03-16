***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.03.2021 10:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut PYŞ Kira Sertifikaları(Sukuk )Katılım Fonu ‘nun unvanının Azimut Portföy Kira Sertifikaları(Sukuk )Katılım Fonu olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere, Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22/02/2021 tarih ve E-12233903-305.04-2189 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 16 Mart 2021 dir.
İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918382
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