***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.05.2021 15:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Myra Serbest (Döviz) Özel Fon'un (Fon) mevcut yatırımcılarına ek olarak tahsisli satış yapılması planlanan yeni bir nitelikli yatırımcının dahil edilmesine ilişkin Fon izahnamesinin VI ve 12.2 nolu maddelerinde değişiklik yapılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 05/05/2021 tarih ve E-12233903-305.04-6005 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 21 Mayıs 2021 dir.
İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937199
BIST
16:171.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,26
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:178,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:1710,2123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0493
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:17508,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,38
|Açılış
|: 508,21
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:17
|SONME
|38,64
|7.406.394
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.927.343
|% 9,91
|
|FENER
|34,32
|487.955.357
|% 9,72
|
|SELGD
|4,09
|1.536.044
|% 7,92
|
|BERA
|29,00
|58.730.766
|% 7,49
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,68
|60.819.393
|% -7,87
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|740.464.358
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|675.892.265
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,50
|623.935.546
|% 2,30
|
|JANTS
|89,35
|622.033.953
|% 1,71
|
|BJKAS
|7,64
|579.448.846
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|376.894.816
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.957.740
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|740.464.358
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|675.892.265
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,64
|579.448.846
|% 5,96
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3683
|8,3713
|% -0,11
|
|Euro
|10,2076
|10,2123
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,8499
|11,9093
|% -0,06
|
|Frank
|9,2832
|9,3391
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2262
|2,2374
|% -0,08
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|