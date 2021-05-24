***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2021 16:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişilkliği hk,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937479
BIST
17:311.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:318,3845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3110,2572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:31507,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,31
|Açılış
|: 507,76
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.813.301
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.567.373
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.670.480
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|35.505.740
|% -8,77
|
|SAYAS
|28,58
|32.632.470
|% -7,33
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|FENER
|33,46
|704.050.460
|% 6,49
|
|ASELS
|15,46
|699.065.204
|% 2,05
|
|EREGL
|19,18
|676.532.367
|% 2,51
|
|KRDMD
|8,08
|661.128.950
|% 0,62
|
|GARAN
|8,12
|1.164.536.559
|% -0,49
|
|TSKB
|1,40
|188.283.315
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|269.840.298
|% 0,00
|
|KARSN
|4,89
|545.246.983
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.450.630
|% 0,51
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3822
|8,3845
|% -0,37
|
|Euro
|10,2523
|10,2572
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8421
|11,9015
|% -0,26
|
|Frank
|9,3245
|9,3807
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2298
|2,2410
|% -0,33
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,74
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.333
|3.417
|8,30
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,01
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|1,51
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 528
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, FENER
-
17:43XU100
Endeks 1, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 342.00 milyon TL de
-
17:43TDGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 014 adet işlem
-
17:41PSDTC
Yüzde 4.47 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 956, 307 adet işlem