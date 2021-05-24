***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/05/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy SKY Serbest (Döviz) Özel Fon'un (Fon) mevcut yatırımcılarına ek olarak tahsisli satış yapılması planlanan yeni bir nitelikli yatırımcının dahil edilmesine ilişkin Fon izahnamesinin VI ve 12.2 nolu maddelerinde değişiklik yapılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 07/05/2021 tarih ve E-12233903-305.04-6169 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 24 Mayıs 2021 ( Bugün) dir.İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937482BIST