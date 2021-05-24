***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2021 16:20
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy SKY Serbest (Döviz) Özel Fon'un (Fon) mevcut yatırımcılarına ek olarak tahsisli satış yapılması planlanan yeni bir nitelikli yatırımcının dahil edilmesine ilişkin Fon izahnamesinin VI ve 12.2 nolu maddelerinde değişiklik yapılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 07/05/2021 tarih ve E-12233903-305.04-6169 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 24 Mayıs 2021 ( Bugün) dir.
İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937482
BIST
17:361.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:368,3849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3610,2503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:36507,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 507,68
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.814.049
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.567.373
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.683.433
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|35.521.371
|% -8,61
|
|SAYAS
|28,64
|32.705.173
|% -7,13
|
|GARAN
|8,12
|1.175.276.582
|% -0,49
|
|FENER
|33,36
|704.403.881
|% 6,17
|
|ASELS
|15,47
|699.303.038
|% 2,11
|
|EREGL
|19,17
|678.459.947
|% 2,46
|
|KRDMD
|8,09
|661.407.003
|% 0,75
|
|GARAN
|8,12
|1.175.276.582
|% -0,49
|
|TSKB
|1,41
|188.327.565
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,17
|270.085.680
|% 0,46
|
|KARSN
|4,89
|545.249.573
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.525.319
|% 0,51
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3832
|8,3856
|% -0,35
|
|Euro
|10,2495
|10,2551
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8317
|11,8911
|% -0,34
|
|Frank
|9,3169
|9,3731
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% -0,37
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,78
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,03
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|1,47
|
Seans Raporu
17:36
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, DOHOL
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.39 ) 1, 261
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SEYKM, SAMAT, SONME, TDGYO, TRILC, BASCM
-
17:48
TRILC, TIRE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
UMPAS, KUTPO, SAYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında