***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Tesa Serbest Özel Fon'un (Fon) izahnamesinin 2.3. ve 8.2. no.lu maddelerinde ve katılma paylarının tahsisli olarak satışının gerçekleştirileceği yatırımcı grubunun değiştirilmesi nedeniyle, Fon izahnamesinin VI. maddesinin giriş bölümü ile 12.2. nolu maddesinde yapılacak değişikliklere onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 24/05/2021 tarih ve E-12233903-305.04-6503 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 25 Mayıs 2021 dir.İzahname Tadil Metni ve güncel fon izahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937821BIST