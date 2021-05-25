***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.05.2021 16:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Tesa Serbest Özel Fon'un (Fon) izahnamesinin 2.3. ve 8.2. no.lu maddelerinde ve katılma paylarının tahsisli olarak satışının gerçekleştirileceği yatırımcı grubunun değiştirilmesi nedeniyle, Fon izahnamesinin VI. maddesinin giriş bölümü ile 12.2. nolu maddesinde yapılacak değişikliklere onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 24/05/2021 tarih ve E-12233903-305.04-6503 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 25 Mayıs 2021 dir.
İzahname Tadil Metni ve güncel fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937821
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0893
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4863
En Düşük
8,3771
18:0510,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1330
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3926
En Düşük
10,2454
18:05516,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 8,93
|Açılış
|: 516,29
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,61
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4697
|8,4783
|% 1,06
|
|Euro
|10,3606
|10,3838
|% 1,30
|
|Sterlin
|11,9508
|12,0107
|% 0,94
|
|Frank
|9,4178
|9,4745
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2542
|2,2655
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|12,89
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,61
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|0,12
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
-
17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
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17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem