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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

25.05.2021 16:38



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Kurucusu  olduğumuz     Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy  Tesa   Serbest  Özel Fon'un (Fon) izahnamesinin 2.3. ve 8.2. no.lu maddelerinde ve katılma paylarının tahsisli olarak satışının gerçekleştirileceği yatırımcı grubunun değiştirilmesi nedeniyle, Fon izahnamesinin VI. maddesinin giriş bölümü ile 12.2. nolu maddesinde yapılacak değişikliklere onay verilmesi talebiyle  Sermaye Piyasası Kurulu'na  yaptığımız  başvuru   Kurulca  uygun  bulunmuş ve  24/05/2021     tarih  ve  E-12233903-305.04-6503  sayılı yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 Değişikliklerin    yürürlüğe    giriş    tarihi    25  Mayıs  2021 dir. 
 İzahname Tadil Metni ve  güncel  fon  izahnamesi   ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937821


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