***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.06.2021 12:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun (Fon) unvanının Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-6772 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 4 Haziran 2021 dir.
İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940073
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|EPLAS
|32,60
|10.063.182
|% 7,38
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|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
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|% -9,75
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|DIRIT
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|PKENT
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|2.660.777
|% -8,86
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|KARSN
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|PETKM
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|388.236.340
|% 0,47
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|KOZAA
|16,43
|377.652.833
|% 4,98
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|KOZAL
|120,90
|373.762.636
|% 1,51
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|KARSN
|3,84
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|% -8,79
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|BOBET
|4,14
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|PETKM
|6,35
|388.236.340
|% 0,47
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|YKBNK
|2,19
|131.607.904
|% -0,45
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|GARAN
|8,05
|357.599.788
|% 0,12
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|14:01
|Alış
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|Dolar
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|% -0,16
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|10,5300
|% -0,38
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|Sterlin
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|12,2913
|% -0,07
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|Frank
|9,5672
|9,6248
|% -0,27
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|Riyal
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|2,3215
|% -0,16
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|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,54
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|Altın Gr.
|523
|523
|-0,84
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|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
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|Tam
|3.437
|3.523
|-19,23
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|Yarım
|1.661
|1.704
|-9,30
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|Çeyrek
|833
|852
|-4,65
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|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-0,13
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|7,65
|7,65
|-0,03
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|71,48
|0,17
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