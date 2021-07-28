***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.07.2021 16:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy 11.0 Serbest Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 25.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7798 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 28 Temmuz 2021 ( Bugün) dir.
İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952255
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|537.142.516
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|314.455.521
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|PETKM
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|526.546.585
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|DOHOL
|2,56
|213.702.499
|% 0,39
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|KARSN
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|% 2,53
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|Alış
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|Altın Ons
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|1.799
|0,20
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|Altın Gr.
|495
|495
|-0,37
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|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
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|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
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|1.619
|-5,07
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|24,91
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