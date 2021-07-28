***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy 11.0 Serbest Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 25.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7798 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 28 Temmuz 2021 ( Bugün) dir.İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952255BIST