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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

06.09.2021 10:54



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Kurucusu  olduğumuz     Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı   Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon'un (Fon) unvanının
Azimut Portföy BKS Serbest (Döviz) Özel Fon olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere verilmesi talebiyle 
Sermaye Piyasası Kurulu'na  yaptığımız  başvuru   Kurulca  uygun  bulunmuş  ve  02.09.2021   tarih  ve  E-12233903-305.04-10034   sayılı yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
Değişikliklerin    yürürlüğe    giriş    tarihi    06 Eylül 2021 ( Bugün)    dir.
İzahname tadil  metni ve güncel  izahname  ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961885


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