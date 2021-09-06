***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.09.2021 10:54
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon'un (Fon) unvanının
Azimut Portföy BKS Serbest (Döviz) Özel Fon olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere verilmesi talebiyle
Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.09.2021 tarih ve E-12233903-305.04-10034 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 06 Eylül 2021 ( Bugün) dir.
İzahname tadil metni ve güncel izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961885
BIST
11:141.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,72
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
11:148,2961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
11:149,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8270
11:14486,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,18
|Açılış
|: 487,16
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler11:12
|YEOTK
|24,20
|615.551
|% 10,00
|
|BURCE
|22,44
|7.137.316
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|8.268.506
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|KTSKR
|69,00
|71.484.252
|% -4,50
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|KERVN
|0,56
|171.405
|% -3,45
|
|PENTA
|84,15
|1.223.262
|% -3,28
|
|GARAN
|9,96
|524.325.329
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,68
|343.326.244
|% 2,68
|
|EGEPO
|7,31
|247.714.499
|% 9,92
|
|THYAO
|12,88
|145.377.601
|% 0,00
|
|SASA
|28,48
|144.142.713
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,68
|343.326.244
|% 2,68
|
|GARAN
|9,96
|524.325.329
|% 1,43
|
|EGEPO
|7,31
|247.714.499
|% 9,92
|
|ODAS
|1,58
|53.870.338
|% 0,64
|
|MARTI
|2,18
|63.035.754
|% 5,31
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2893
|8,2937
|% -0,13
|
|Euro
|9,8442
|9,8479
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,4483
|11,5057
|% -0,27
|
|Frank
|9,0240
|9,0784
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2054
|2,2164
|% -0,11
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-1,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,84
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:23XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 3, 345.00 milyon TL de
-
11:21AVOD
Yüzde 4.95 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 898 adet işlem
-
11:20MARTI
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 289, 336 adet işlem
-
11:19MARTI
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 133, 381 adet işlem
-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, SISE, BIMAS