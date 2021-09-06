***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon'un (Fon) unvanınınAzimut Portföy BKS Serbest (Döviz) Özel Fon olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere verilmesi talebiyleSermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.09.2021 tarih ve E-12233903-305.04-10034 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 06 Eylül 2021 ( Bugün) dir.İzahname tadil metni ve güncel izahname ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961885BIST