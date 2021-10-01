***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. maddelerinde yapılacak değişikliklere verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 24.09.2021 tarih ve E-12233903-305.04-11104 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 01 Ekim 2021 Cuma (Bugün ) dir.İzahname tadil metni ve güncel izahname ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966055BIST