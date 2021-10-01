***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.10.2021 14:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un izahnamesinin 7.1.1. ve 7.1.5. maddelerinde yapılacak değişikliklere verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 24.09.2021 tarih ve E-12233903-305.04-11104 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 01 Ekim 2021 Cuma (Bugün ) dir.
İzahname tadil metni ve güncel izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966055
BIST
15:511.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:518,8477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:5110,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0354
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
15:51499,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,80
|Açılış
|: 499,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KARYE
|17,50
|131.193.892
|% 9,99
|
|KIMMR
|3,50
|285.387.450
|% 9,03
|
|MAREN
|8,81
|636.432.024
|% 6,02
|
|AGESA
|17,87
|3.854.320
|% 3,41
|
|MEDTR
|35,24
|17.373.655
|% 3,34
|
|BIOEN
|29,82
|292.944.964
|% -9,96
|
|YEOTK
|70,80
|54.396.721
|% -8,17
|
|MERCN
|10,72
|20.288.161
|% -2,55
|
|QUAGR
|12,81
|47.123.258
|% -2,44
|
|SELVA
|8,49
|5.117.487
|% -1,96
|
|MAREN
|8,81
|636.432.024
|% 6,02
|
|BIOEN
|29,82
|292.944.964
|% -9,96
|
|KIMMR
|3,50
|285.387.450
|% 9,03
|
|TEZOL
|14,93
|206.735.714
|% 1,63
|
|EDATA
|10,99
|160.539.062
|% -0,90
|
|KIMMR
|3,50
|285.387.450
|% 9,03
|
|MAREN
|8,81
|636.432.024
|% 6,02
|
|EDATA
|10,99
|160.539.062
|% -0,90
|
|TEZOL
|14,93
|206.735.714
|% 1,63
|
|KARYE
|17,50
|131.193.892
|% 9,99
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8414
|8,8453
|% -0,48
|
|Euro
|10,2643
|10,2705
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9293
|11,9892
|% -0,01
|
|Frank
|9,4811
|9,5382
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3505
|2,3623
|% -0,43
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,36
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|1,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,01
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|0,00
|
|Çeyrek
|796
|815
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,04
|
|B. Petrol
|77,82
|77,82
|-0,49
|