***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.10.2021 15:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Bilim Ağacı Serbest Özel Fon katılma paylarının tahsisli olarak satışının gerçekleştirileceği yatırımcı grubunun değişmesi nedeniyle Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.10. 2021 tarih ve E-12233903-305.04-11828 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 22 Ekim 2021 ( Bugün) dir.
İzahname tadil metni ve güncel izahname ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971961
BIST
17:591.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 24,36
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:599,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1266
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,6637
En Düşük
9,4804
17:5911,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1406
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
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11,2597
En Düşük
11,0404
17:59560,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 15,27
|Açılış
|: 560,49
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|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,49
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YEOTK
|65,65
|62.607.208
|% 9,97
|
|DOKTA
|26,72
|2.612.853
|% 9,96
|
|AKFGY
|5,70
|22.719.188
|% 9,83
|
|RYSAS
|5,28
|33.952.977
|% 9,54
|
|HLGYO
|2,81
|156.077.630
|% 7,25
|
|MERIT
|23,76
|38.276.595
|% -9,93
|
|KSTUR
|241,70
|270.880
|% -8,10
|
|FADE
|8,03
|258.229.377
|% -6,63
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,26
|5.596.468
|% -5,71
|
|ANGEN
|23,96
|835.948.394
|% -3,15
|
|GLCVY
|14,22
|636.339.365
|% -5,26
|
|KOZAL
|102,10
|407.123.120
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,95
|355.662.917
|% 0,52
|
|BIOEN
|27,56
|264.269.235
|% 3,92
|
|HLGYO
|2,81
|156.077.630
|% 7,25
|
|ODAS
|1,41
|66.812.293
|% 0,71
|
|GLCVY
|14,22
|636.339.365
|% -5,26
|
|ANGEN
|23,96
|835.948.394
|% -3,15
|
|FADE
|8,03
|258.229.377
|% -6,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6228
|9,6267
|% 1,33
|
|Euro
|11,2132
|11,2204
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,2043
|13,2705
|% 0,96
|
|Frank
|10,4579
|10,5209
|% 1,38
|
|Riyal
|2,5554
|2,5682
|% 1,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|29,53
|
|Altın Gr.
|560
|560
|14,65
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,27
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|0,29
|
Seans Raporu
17:59
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17:58TEKTU
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17:57XU100
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM