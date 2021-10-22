***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Bilim Ağacı Serbest Özel Fon katılma paylarının tahsisli olarak satışının gerçekleştirileceği yatırımcı grubunun değişmesi nedeniyle Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 15.10. 2021 tarih ve E-12233903-305.04-11828 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 22 Ekim 2021 ( Bugün) dir.İzahname tadil metni ve güncel izahname ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971961BIST