***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.10.2021 17:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Myra Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 21.10.2021 tarih ve E-12233903-305.04-12106 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 25 Ekim 2021 ( Pazartesi ) dir.
İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972235
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