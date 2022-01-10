***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.01.2022 12:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin giriş bölümü ile 1.3 ve 2.4 no.lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/01/2022 tarih ve E-12233903-010.08-15545 sayılı yazısında belirtilien "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de Para Piyasası Fonları ile İlgili Yapılan Değişiklik " gereğince güncellenmiştir.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 07/01/2022 dir.
İzahname tadil metni , yatırımcı duyuru metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991433
BIST
14:532.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 31,26
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:5313,8911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0847
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8911
En Düşük
13,6904
14:5315,7605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0352
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:53800,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,61
|Açılış
|: 801,23
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,70
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:53
|INTEM
|118,80
|26.671.018
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.995.543
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|30.136.106
|% 9,98
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.702.597
|% 9,94
|
|ELITE
|18,18
|202.214.862
|% -8,37
|
|LIDFA
|4,43
|53.550.120
|% -6,93
|
|SANEL
|6,44
|6.573.343
|% -5,29
|
|IHAAS
|9,98
|3.304.983
|% -4,95
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|2.963.007.328
|% 7,06
|
|GARAN
|11,83
|1.777.121.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.519.445.077
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.227.738.053
|% 1,88
|
|EREGL
|30,96
|1.190.921.822
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,77
|1.062.058.151
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|592.810.336
|% 2,99
|
|GARAN
|11,83
|1.777.121.707
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,81
|1.519.445.077
|% 1,81
|
|THYAO
|26,70
|2.963.007.328
|% 7,06
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8749
|13,8911
|% 0,61
|
|Euro
|15,7036
|15,7605
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7398
|18,8338
|% 0,14
|
|Frank
|14,9483
|15,0384
|% -0,18
|
|Riyal
|3,6740
|3,6924
|% 0,20
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,77
|
|Altın Gr.
|801
|801
|3,72
|
|Cumhuriyet
|5.309
|5.389
|-12,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,02
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,48
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|0,09
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
14:53
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15:08XU100
Endeks 2, 064 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 21, 574.00 milyon TL de
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15:08BRKSN
Yüzde 6.78 oranında artışla 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 348 adet işlem
-
15:07TEKTU
Yüzde 8.27 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 958, 406 adet işlem
-
15:06OZKGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 508 adet işlem
-
15:06OZKGY
Yüzde 7.56 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 417, 508 adet işlem