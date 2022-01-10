***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin giriş bölümü ile 1.3 ve 2.4 no.lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/01/2022 tarih ve E-12233903-010.08-15545 sayılı yazısında belirtilien "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de Para Piyasası Fonları ile İlgili Yapılan Değişiklik " gereğince güncellenmiştir.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 07/01/2022 dir.İzahname tadil metni , yatırımcı duyuru metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991433BIST