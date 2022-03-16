***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.03.2022 11:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy Ademir Serbest Özel Fon" katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yatırımcı eklenmesini teminen Fon İzahnamesi'nin 6'ncı bölümünün giriş kısmı ile (12.2) no'lu maddesinde değişiklik yapılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve E-12233903-305.04-18629 sayılı yazısı ile Kurul tarafından uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 17/03/2022 dir.
İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010787
BIST
12:412.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 15,27
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:4114,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0172
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:4116,1722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0832
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:41909,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,95
|Açılış
|: 909,02
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler12:41
|PKENT
|436,90
|3.711.902
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.478.321
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|3.980.953
|% 9,87
|
|GZNMI
|25,08
|35.907.262
|% 9,33
|
|YUNSA
|17,53
|27.308.005
|% 8,68
|
|ORCAY
|23,10
|28.470.928
|% -9,98
|
|PENTA
|316,50
|42.392.065
|% -5,47
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|AKSUE
|27,30
|2.419.490
|% -2,92
|
|THYAO
|27,88
|2.251.762.586
|% 0,80
|
|KRDMD
|14,58
|924.643.251
|% 1,04
|
|EREGL
|34,54
|495.489.063
|% 0,94
|
|FROTO
|281,80
|459.566.877
|% 3,15
|
|KOZAL
|136,90
|381.463.695
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,24
|290.168.809
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,84
|315.746.564
|% 0,52
|
|ODAS
|1,60
|131.540.967
|% 2,56
|
|THYAO
|27,88
|2.251.762.586
|% 0,80
|
|KRDMD
|14,58
|924.643.251
|% 1,04
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7013
|14,7164
|% 0,12
|
|Euro
|16,1451
|16,1722
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,1717
|19,2679
|% 0,34
|
|Frank
|15,5993
|15,6933
|% 0,34
|
|Riyal
|3,9105
|3,9301
|% 0,14
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,78
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,23
|
|Cumhuriyet
|5.997
|6.087
|26,00
|
|Tam
|5.972
|6.123
|22,66
|
|Yarım
|2.886
|2.962
|10,96
|
|Çeyrek
|1.448
|1.481
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,65
|
Seans Raporu
12:41
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866