***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy Ademir Serbest Özel Fon" katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yatırımcı eklenmesini teminen Fon İzahnamesi'nin 6'ncı bölümünün giriş kısmı ile (12.2) no'lu maddesinde değişiklik yapılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve E-12233903-305.04-18629 sayılı yazısı ile Kurul tarafından uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 17/03/2022 dir.İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010787BIST