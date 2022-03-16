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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

16.03.2022 11:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Kurucusu  olduğumuz     Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest   Şemsiye Fon'a bağlı    "Azimut  Portföy  Ademir Serbest  Özel Fon"    katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yatırımcı eklenmesini teminen Fon İzahnamesi'nin 6'ncı bölümünün giriş kısmı ile (12.2) no'lu maddesinde değişiklik yapılmasına izin verilmesi talebiyle  Sermaye Piyasası Kurulu'na   yaptığımız  başvuru ,   Sermaye Piyasası Kurulu'nun  16.03.2022    tarih  ve   E-12233903-305.04-18629  sayılı yazısı  ile Kurul tarafından uygun görülmüştür.
 Değişikliklerin    yürürlüğe    giriş    tarihi   17/03/2022  dir.
 İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010787


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