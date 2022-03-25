***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.03.2022 18:56
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy İLA Serbest Özel Fon" katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yatırımcı eklenmesini teminen Fon İzahnamesi'nin 6'ncı bölümünün giriş kısmı ile (12.2) no'lu maddesinde değişiklik yapılmasına izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2022 tarih ve E-12233903-305.04-18625 sayılı yazısı ile Kurul tarafından uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 25/03/2022 dir.
İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013222
BIST
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|| -0,69
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|: 2.180
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2.195
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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937,51
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
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|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
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|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
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|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
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|KRDMD
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|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
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|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,8389
|14,8472
|% 0,16
|
|Euro
|16,3010
|16,3210
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,5512
|19,6493
|% 0,37
|
|Frank
|15,9130
|16,0089
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9475
|3,9673
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,56
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|Altın Gr.
|935
|935
|2,14
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|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
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|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
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|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,00
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