***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.07.2022 13:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy 14.0 Serbest (Döviz) Fon" izahnamesinin 3.4 7.1.1 ve 7.1.5 no.lu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2022 tarih ve E-12233903-305.04-23334 sayılı yazısı ile Kurul tarafından uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 07.07.2022 dir.
Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041495
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|IMASM
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|CANTE
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|ULUSE
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|10,84
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|SANFM
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|714.068.469
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|EKGYO
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|% 1,77
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|YKBNK
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|491.502.132
|% 0,47
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|ODAS
|2,79
|276.787.095
|% 2,20
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|ISCTR
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|Sterlin
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|% 0,58
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|Altın Ons
|1.803
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|Altın Gr.
|984
|984
|6,71
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|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|39,00
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|Tam
|6.581
|6.660
|34,00
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|Yarım
|3.221
|3.257
|17,00
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|Çeyrek
|1.613
|1.628
|9,00
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|Gümüş.Ons
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|19,88
|-0,11
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|Gümüş Gr.
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|10,83
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