***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı " Azimut Portföy BKS Serbest (Döviz) Özel Fon" izahnamesinin VI ve 12.2 no.lu maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-24665 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 16.08.2022 dir.Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055920BIST