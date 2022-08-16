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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

16.08.2022 16:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

     Kurucusu   olduğumuz,     Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest   Şemsiye Fon'a  bağlı    " Azimut  Portföy  BKS   Serbest  (Döviz) Özel  Fon"    izahnamesinin   VI  ve 12.2    no.lu  maddelerinin  değiştirilmesi talebiyle Sermaye  Piyasası Kurulu'na   yaptığımız  başvuru ,   Sermaye Piyasası Kurulu'nun  05.08.2022     tarih  ve   E-12233903-305.04-24665  sayılı yazısı  ile uygun görülmüştür.
 
Değişikliklerin    yürürlüğe    giriş    tarihi   16.08.2022     dir.
Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055920


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