***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.08.2022 17:28
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy ADEMİR Serbest Özel Fon" izahnamesinin 3.4 7.1.1 ve 7.1.5 no.lu maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru ,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-24701 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 19.08.2022 dir. Onaylı Tadil Metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057142
BIST
17:313.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 17,83
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:3118,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:3118,2056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0554
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1914
17:311.019,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.019,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler17:29
|HKTM
|13,31
|1.351.391
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.347.700
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.454.605
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|79.485.908
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|438.384.494
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|92.912.773
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|65.663.594
|% -8,23
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,12
|14.934.995
|% -6,84
|
|THYAO
|69,80
|4.611.166.351
|% 0,22
|
|PETKM
|11,25
|3.615.694.602
|% 1,72
|
|SISE
|25,84
|3.342.198.618
|% 1,33
|
|EREGL
|29,92
|2.760.566.307
|% 1,49
|
|TUPRS
|335,10
|2.609.134.290
|% 1,85
|
|EKGYO
|3,71
|1.916.061.725
|% 1,92
|
|YKBNK
|5,73
|2.343.397.106
|% -3,05
|
|PETKM
|11,25
|3.615.694.602
|% 1,72
|
|ALBRK
|2,03
|646.082.242
|% 3,57
|
|DOHOL
|4,94
|1.390.773.574
|% 4,22
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1020
|18,1113
|% 0,18
|
|Euro
|18,1931
|18,2126
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,3540
|21,4611
|% -0,65
|
|Frank
|18,8275
|18,9409
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8089
|4,8331
|% 0,28
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,38
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.844
|6.905
|-32,00
|
|Yarım
|3.335
|3.376
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,20
|
|B. Petrol
|96,23
|96,23
|-0,36
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:43XU100
Endeks 3, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 56, 402.00 milyon TL de
-
17:42ALKA
Yüzde 4.90 oranında artışla 57.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 027 adet işlem
-
17:41CIMSA
Yüzde 9.15 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 868, 251 adet işlem
-
17:39SEYKM
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 581, 457 adet işlem
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 94 artarak (% 0.33 ) 2, 691