***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "Azimut Portföy ADEMİR Serbest Özel Fon" izahnamesinin 3.4 7.1.1 ve 7.1.5 no.lu maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-24701 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 19.08.2022 dir. Onaylı Tadil Metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057142BIST