***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.09.2022 17:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fonu'nun unvanına "TL" ibaresi eklenmesi de dahil fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi ve söz konusu Fon'un katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yapılması yönündeki talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25266 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 26.09.2022 ( 26 Eylül 2022 Pazartesi ) dir.
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065318
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4752
En Düşük
18,4086
18:0517,8013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0423
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05966,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,31
|Açılış
|: 966,79
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4468
|18,4752
|% 0,33
|
|Euro
|17,7726
|17,8013
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,6485
|19,7470
|% -1,40
|
|Frank
|18,4781
|18,5895
|% -1,07
|
|Riyal
|4,8939
|4,9184
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-14,84
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.594
|6.702
|-60,00
|
|Yarım
|3.208
|3.279
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-1,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de