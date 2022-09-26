***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fonu'nun unvanına "TL" ibaresi eklenmesi de dahil fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi ve söz konusu Fon'un katılma paylarının tahsisli olarak satışa sunulacağı nitelikli yatırımcı grubuna ilave yapılması yönündeki talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.08.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25266 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 26.09.2022 ( 26 Eylül 2022 Pazartesi ) dir.Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065318BIST