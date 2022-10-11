***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Çınar Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun izahnamesinin tadili yönündeki talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve E-12233903-305.04-26562 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 11.10.2022 ( 11 Eylül 2022 Salı ) dir.İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070624BIST