***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy 13.0 Serbest(Döviz) Fonu'nun izahnamesinin değişikliği yönündeki talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2022 tarih veE-12233903-305.04-28832 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 02.01.2023 ( 2 Ocak 2023 Pazartesi ) dir.Duyuru metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080912BIST