***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.11.2022 17:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy 13.0 Serbest(Döviz) Fonu'nun izahnamesinin değişikliği yönündeki talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2022 tarih ve
E-12233903-305.04-28832 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 02.01.2023 ( 2 Ocak 2023 Pazartesi ) dir.
Duyuru metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080912
BIST
16:494.546
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -122,19
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
16:4918,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
16:4919,2182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1148
|Açılış
|: 19,3000
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|Önceki Kapanış
|: 19,4100
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19,3954
En Düşük
19,2024
16:491.052,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,07
|Açılış
|: 1.051,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.051,62
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ISSEN
|73,70
|143.637.639
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|134.145.655
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.505.243
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.505.243
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.319.386
|% 9,98
|
|DOGUB
|7,74
|28.646.617
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.983.651
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.315.513.662
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|207.029.324
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|75.310.296
|% -9,98
|
|THYAO
|108,30
|10.222.235.305
|% 3,54
|
|EREGL
|37,42
|6.313.768.492
|% 1,03
|
|ASELS
|41,10
|5.542.589.671
|% 3,16
|
|KONTR
|194,10
|4.435.328.179
|% -9,97
|
|VAKBN
|9,61
|3.044.814.774
|% -6,61
|
|EKGYO
|5,49
|1.834.795.667
|% -0,72
|
|ALBRK
|3,18
|1.037.102.858
|% 3,25
|
|VAKBN
|9,61
|3.044.814.774
|% -6,61
|
|HALKB
|9,91
|2.846.655.345
|% -3,60
|
|ISCTR
|9,54
|2.650.339.628
|% -3,83
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6199
|% 0,16
|
|Euro
|19,2148
|19,2284
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,8772
|21,9869
|% -0,95
|
|Frank
|19,4990
|19,6164
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,16
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-13,59
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|7.035
|7.142
|-62,00
|
|Tam
|7.020
|7.134
|-28,00
|
|Yarım
|3.409
|3.488
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,96
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:03XU100
Endeks 4, 559 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 35 altında . İşlem hacmi 93, 659.00 milyon TL de
-
17:02YEOTK
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 98.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 114, 490 adet işlem
-
17:01ELITE
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 47.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 765 adet işlem
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16:59YEOTK
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 98.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 105, 168 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 73 kaybederek (% -2.16 ) 4, 023