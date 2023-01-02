***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2023 14:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy 13.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 3.4. ve 6.7. nolu maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28832 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 02.01.2023 dür
İzahname değişikliği tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092126
BIST
16:345.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 142,90
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:3418,7307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:3420,0136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0140
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:341.099,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.099,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:32
|EGEEN
|6.812,30
|604.268.795
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.148.116
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.932.822
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.161.192
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BRKVY
|32,40
|56.006.685
|% -8,63
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|PRDGS
|9,19
|292.914.206
|% -8,10
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|EREGL
|42,28
|7.322.986.945
|% 2,47
|
|THYAO
|145,50
|6.228.400.406
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,44
|5.967.968.308
|% 8,13
|
|TCELL
|40,22
|4.307.769.914
|% 6,18
|
|ASELS
|63,75
|4.180.515.526
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|5.967.968.308
|% 8,13
|
|YKBNK
|12,03
|2.612.160.638
|% 1,86
|
|DOHOL
|11,20
|2.349.350.143
|% 5,86
|
|PETKM
|20,30
|3.571.333.685
|% 1,70
|
|EREGL
|42,28
|7.322.986.945
|% 2,47
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7204
|18,7221
|% 0,11
|
|Euro
|20,0021
|20,0226
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4977
|22,6105
|% -0,19
|
|Frank
|20,1793
|20,3009
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,03
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.443
|7.501
|68,00
|
|Yarım
|3.605
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.833
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 35 artarak (% 2.66 ) 4, 990
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, BFREN, KONYA, ULUSE, POLTK, GOZDE, BMSTL, CMBTN, TERA, SANEL
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16:46
KNFRT, DAGHL, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:46
SASA, ULUFA, BRKVY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:46ETYAT
Yüzde 6.45 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 623, 465 adet işlem