***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy 13.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 3.4. ve 6.7. nolu maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28832 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 02.01.2023 dürİzahname değişikliği tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092126BIST