***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.01.2023 18:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon izahnamesinin tahsis edildiği nitelikli yatırımcıların değiştirilmesi amacıyla Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-32111 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 23.01.2023 Pazartesi dir.
İzahname değişikliği tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103521
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 19,0550
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|Önceki Kapanış
|: 19,0650
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18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 20,5900
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|Önceki Kapanış
|: 20,6000
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20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.164,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7875
|18,8150
|% 0,14
|
|Euro
|20,3637
|20,3792
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,1941
|23,3105
|% -0,06
|
|Frank
|20,3386
|20,4611
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9931
|5,0181
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,08
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.892
|7.958
|-30,00
|
|Yarım
|3.854
|3.894
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,46
|0,02
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|0,01
|