***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon izahnamesinin tahsis edildiği nitelikli yatırımcıların değiştirilmesi amacıyla Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-32111 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 23.01.2023 Pazartesi dir.İzahname değişikliği tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103521BIST