***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon 'a bağlı "Azimut Portföy Para Piyasası Fonu" unvanının "Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu" olarak değiştirilmesi ve fon yönetim ücretinin arttırılması amacı ile Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması talebiyle yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-36055 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 5 Mayıs.2023 Cuma'dır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139523BIST