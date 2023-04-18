***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.04.2023 10:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon 'a bağlı "Azimut Portföy Para Piyasası Fonu" unvanının "Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu" olarak değiştirilmesi ve fon yönetim ücretinin arttırılması amacı ile Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması talebiyle yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-36055 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 5 Mayıs.2023 Cuma'dır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139523
BIST
13:255.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,42
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
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5.105
En Düşük
5.043
13:2519,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,0800
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|Önceki Kapanış
|: 20,0300
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19,6779
En Düşük
19,3667
13:2521,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 22,0000
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,6002
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21,1634
13:251.248,71
En Yüksek
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|: 0,48%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.248,71
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|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
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1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:25
|BRSAN
|133,10
|281.272.835
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.396.838
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.467.330
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|GLYHO
|8,48
|197.216.971
|% 8,72
|
|IMASM
|57,15
|43.099.221
|% -9,91
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,82
|60.933.237
|% -5,69
|
|LIDER
|102,50
|35.961.330
|% -5,09
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|THYAO
|136,30
|2.179.320.525
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.066.285.671
|% 0,93
|
|ASELS
|52,55
|929.520.954
|% 0,96
|
|EREGL
|35,04
|903.933.657
|% -0,28
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|EKGYO
|6,80
|458.638.587
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,05
|670.912.021
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,25
|526.585.718
|% 0,99
|
|DZGYO
|3,30
|135.302.056
|% 6,80
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3971
|19,4018
|% 0,05
|
|Euro
|21,2977
|21,3084
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0428
|24,1634
|% 0,57
|
|Frank
|21,5508
|21,6806
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% 0,14
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,50
|
|Cumhuriyet
|8.788
|8.921
|34,00
|
|Tam
|8.826
|8.943
|5,00
|
|Yarım
|4.311
|4.372
|3,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.186
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
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