***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy 7.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin muhtalif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-34822 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 28.Nisan.2023' dür.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142641BIST