***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.05.2023 18:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy Yonca Serbest Özel Fon izahnamesinde yapılan değişiklikler 08.05.2023 (Bugün) itibariyle yürürlüğe girmektedir.
SPK Onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148266
BIST
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1.278,51
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
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|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
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|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
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|GRTRK
|25,22
|156.782.535
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|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
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|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
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|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
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|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
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|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
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|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
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|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
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|SISE
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|1.905.064.185
|% 4,23
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|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
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|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
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|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
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|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,5031
|19,5062
|% -0,04
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|Euro
|21,5108
|21,5156
|% 0,07
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|Sterlin
|24,5720
|24,6953
|% -0,02
|
|Frank
|21,8579
|21,9896
|% 0,12
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|Riyal
|5,1856
|5,2116
|% -0,05
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.028
|2.029
|10,97
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|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,51
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|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
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|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
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|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,00
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|Gümüş Gr.
|16,08
|16,09
|-0,03
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|B. Petrol
|76,89
|76,89
|1,59
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