***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy İnan Serbest Özel Fon'un , Azimut Portföy İnan Serbest (TL) Özel Fon'a dönüşümü kapsamında fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve E-12233903-305.04-37232 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 26.Mayıs.2023 Cuma dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154184BIST