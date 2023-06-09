***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.06.2023 13:27
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy 6.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36582 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 9.Haziran.2023 Cuma (Bugün) 'dır.
SPK Onaylı Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157606
BIST
14:355.558
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,58
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3523,4108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3010
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3525,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1873
|Açılış
|: 25,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:351.481,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,89
|Açılış
|: 1.481,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler14:33
|YAPRK
|49,08
|41.122.016
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.212.446
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.557.447
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.806.008
|% 9,94
|
|BURVA
|59,15
|22.560.178
|% 9,94
|
|DOGUB
|13,61
|7.721.661
|% -9,99
|
|IMASM
|15,93
|798.133.616
|% -9,80
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|KLRHO
|12,74
|149.418.416
|% -6,87
|
|THYAO
|173,40
|6.412.380.191
|% 1,05
|
|KRDMD
|21,84
|3.169.585.445
|% 3,12
|
|EREGL
|36,74
|2.661.255.835
|% 0,66
|
|SASA
|65,85
|1.632.329.375
|% -0,08
|
|AKBNK
|18,38
|1.600.508.073
|% -1,45
|
|EKGYO
|7,91
|1.268.429.533
|% 0,64
|
|KRDMD
|21,84
|3.169.585.445
|% 3,12
|
|YKBNK
|12,22
|1.474.096.747
|% -1,45
|
|ISCTR
|13,38
|1.502.231.791
|% -1,55
|
|SKBNK
|2,62
|236.513.099
|% 1,95
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3525
|23,3797
|% 1,17
|
|Euro
|25,2135
|25,2665
|% 0,80
|
|Sterlin
|29,3172
|29,4642
|% 1,27
|
|Frank
|25,8718
|26,0276
|% 1,02
|
|Riyal
|6,2293
|6,2605
|% 1,34
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.480
|18,86
|
|Cumhuriyet
|9.850
|9.999
|-36,00
|
|Tam
|9.799
|10.053
|-43,05
|
|Yarım
|4.819
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,37
|0,33
|
|B. Petrol
|76,18
|76,18
|0,22
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48SNPAM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 440 adet işlem
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, ISCTR
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 64 kaybederek (% -0.17 ) 5, 009
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, ERBOS, YAPRK, BURVA, AYCES, EGPRO
-
14:47
BRSAN, PSGYO, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında