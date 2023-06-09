***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36711 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 9.Haziran.2023 Cuma (Bugün) 'dır.SPK Onaylı Tadil Metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157607BIST