***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy Çınar Serbest (TL) Özel Fon izahnamesinin Yatırım stratejisinin güncellenmesi kapsamında Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2023 tarih ve E-12233903-305.04-38297 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 17.07.2023 Pazartesi dir.SPK Onaylı Tadil Metni Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172758BIST